Невьянск, Свердловская область, , 16:48 — REGNUM Около Невьянска Свердловской области автомашина «ГАЗ 2824DH» столкнулась с автомобилем, перевозившим заключённых их отдела полиции в СИЗО. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

ДТП

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Авария произошла на 97-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Обошлось без жертв. За рулём «Газели» был житель Башкирии. Установлено, что из-за обледенения дороги он не справился с управлением и врезался в конвойную машину, которая ехала в попутном направлении.

В результате освидетельствования признаков опьянения водителей не выявлено. По данным ГИБДД, виновник аварии не прошёл перед выходом в рейс технический и медицинский контроль, а при движении не соблюдал дистанцию. Его привлекли к административной ответственности по трём статьям.

Полиция выясняет более точные и подробные инцидента, заключил Горелых.