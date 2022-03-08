Лондон, , 16:47 — REGNUM Как сообщает журналист Николо Скира, французский «Лион» планирует выкупить 27-летнего флангового атакующего защитника лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Эмерсона.

По информации источника, в подписании итальянского футболиста также заинтересован римский «Лацио».

Эмерсон выступает за «Челси» с 30 января 2018 года после перехода из римской «Ромы» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эмерсона один забитый мяч и две результативные передачи в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22.