Новосибирск, , 16:43 — REGNUM В Новосибирске спасателям пришлось выручать мужчину, который по пояс провалился в яму с глиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В 07:57 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на ул. Котовского, 14, рядом с забором, огораживающим территорию здания, мужчина ещё ночью провалился в яму с грязью и не может самостоятельно выбраться, — рассказали в МАСС. — Мужчина по пояс находился в замёрзшей земле и не мог пошевелить ногами. Спасатели укрыли мужчину одеялом, после чего с помощью лопаты отдолбили и убрали с ног замёрзшую землю».

В МАСС уточнили, что мужчина с сильным переохлаждением был передан врачам.