Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Как сообщает издание Diario Sport, 27-летний бразильский фланговый атакующий защитник Дуглас Сантос, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», вошел в список футболистов, которые могут пополнить состав каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Дуглас Сантос Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 27-ми матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «Зенит» Сантос выступает с 4 июля 2019 года после перехода из немецкого «Гамбурга» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.