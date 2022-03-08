Луганск, , 16:33 — REGNUM Села Логвиново и Калиновка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 8 марта представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Так, украинские силовики обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив по населенным пунктам в общей сложности 35 мин.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока сообщила, что стало известно примерно о 10-ти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных ЛНР, это, в частности, бетонный колодец в селе Веселая гора.