Москва, , 16:28 — REGNUM Активисты Российского движения школьников приняли участие в акциях к Международному женскому дню.

Марта Дарья Антонова, ИА REGNUM

Более шести тысяч школьников включились в праздничные онлайн-акции РДШ, записывая тематические видеоролики и выкладывая их в соцсети. В челлендже «Попробуй сам"(хештеги#8марта #Попробуйсам #МедиаРДШ) школьники выполняли бытовые обязанности своих мам и бабушек. В акции «Завтрак для Любимых» (#РДШ #8марта #3автракДляЛобимых #МедиаРДШ) участники готовили завтрак для своих любимых женщин. Акцию поддержал шеф-повар, амбассадор проекта РДШ «Шеф в школе» Константин Ивлев. В акции «Королевы красоты» школьники исполняли одноименную песню Муслима Магомаева. Самые яркие моменты акций вошли в поздравительный видеоролик от РДШ.

В предпраздничные дни в восьми школах страны прошла акция «Точки красоты». В Вологде, Брянске, Нижнем Новгороде, Севастополе, Ставрополе, Тюмени, Челябинске, Южно-Сахалинске подарком для учителей стал макияж от профессиональных визажистов. «Точки красоты» были организованы прямо в школах, чтобы педагоги уходили на выходные в хорошем настроении.

В Ростовской области активисты РДШ побывали в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса и поздравили находящихся там женщин букетами весенних цветов.

В поездах Российских железных дорог по всей стране в праздничные дни звучат поздравления, записанные детскими голосами. Их записали активисты медианаправления РДШ. На медиафасадах компании Maer Group в 10 городах страны появились поздравительные открытки от школьников. Это работы победителей конкурса открыток к 8 марта в РДШ. Они будут размещены на экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Волгограде, Самаре, Перми, Уфе. Также школьники приняли участие в уличных акциях, преподнося цветы проходящим женщинам. Яркие моменты уличных акций РДШ собраны в праздничный видеоролик.