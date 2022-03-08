Новосибирск, 8 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 9 марта, в пригороде прогнозируется до — 23 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Ночью ожидается погода без осадков. Ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура −17…−19 °C, в пригороде до — 23 °C. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской области в среду, 9 марта, ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, слабые метели, днём преимущественно без осадков. Температура ночью −21… −26 °C, местами −15…−20 °C, днём −11… −16 °C.