Таллин, , 16:24 — REGNUM Участвовать в переговорах по ядерной программе с Ираном продолжают представители России. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таллине.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы продолжаем работу… — заявил Блинкен. — И Россия продолжает участвовать в этих усилиях».

По его словам, в том, чтобы Иран обладал ядерным оружием, Россия не заинтересована.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым заявил, что российская сторона запросила у Вашингтона письменные гарантии того, что российско-иранское сотрудничество после восстановления ядерной сделки не будет сорвано из-за санкций.