Кемерово, 8 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области активисты юргинского отделения военно-патриотического движения «Юнармия» поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Structure.mil.ru Юнармейцы поздравили женщин с 8 Марта

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Юнармейцы совместно с представителями местной администрации вышли на улицы и дарили букеты тюльпанов жительницам города.

В ЦВО уточнили, что в акции «Километр красоты» принимают участие юнармейцы всех регионов России.