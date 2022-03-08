Ханты-Мансийск, , 16:16 — REGNUM В Югре принимали поздравления с 8 Марта женщины и девочки из Горловского городского округа Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Поздравительная открытка с 8 марта Orenburg-gov.ru

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Напомним, в Югру 7 марта прилетели спецбортом более 70 женщин и детей, эвакуированных из ДНР. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет. Все они жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета.

По прибытии в Сургут эвакуированные размещены на базе «Олимпия». Для их сопровождения сформирована бригада медиков Центра медицины катастроф, психологов, работников социальной службы Югры, волонтёров Гуманитарного добровольческого корпуса.

На базе подготовлено всё необходимое для комфортного пребывания, предметы первой необходимости, теплые вещи, сим-карты российских сотовых операторов. Все эвакуированные прошли медицинский осмотр. Граждане с хроническими заболеваниями получили необходимые препараты, с детьми занимаются психологи.

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