Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:13 — REGNUM В Новокузнецке инспекторы ГИБДД, работая в праздничном патруле, удивили автолюбительниц прочтением стихов. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в кузбасском управлении МВД России.

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Сотрудники госавтоинспекции останавливали автоледи и вместо просьбы предъявить документы начинали декламировать строфы из стихотворения Роберта Рождественского «Всё начинается с любви». А после дарили им цветы.

В ведомстве рассказали, что очарованные таким сюрпризом девушки улыбались в ответ.