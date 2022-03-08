Москва, , 16:07 — REGNUM Почти 100 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 8 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще 20 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще 34 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще 19 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что облачная погода, местами — снег ожидаются в Москве 8 марта.