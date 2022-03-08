Санкт-Петербург, 19 ноября, 2013, 20:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 19 ноября, Академический театр имени Ленсовета отмечает юбилей. 80 лет назад группа актеров во главе с учеником Всеволода Мейерхольда Исааком Кроллем представила спектакль "Бешеные деньги". С этой постановки принято отсчитывать историю Нового театра, так он назывался до 50-х годов. В разное время его возглавляли Народные артисты СССР Николай Акимов и Игорь Владимиров . Юбилейный вечер, кстати, назвали "Как нарисовать птицу...", как и мемуары Игоря Петровича Владимирова, который воспитал едва ли не половину труппы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музыкальные спектакли и мюзиклы прославили Театр Ленсовета на всю страну. Поющие артисты развивали революционный для того времени жанр. У них был свой король - Игорь Владимиров - и королева - Алиса Фрейндлих . Супруга главного режиссера блистала на сцене театра больше 20 лет. Огромный диапазон ролей от Тани в пьесе Арбузова до шекспировской Джульетты и даже Малыша в спектакле "Карлсон". А самые знаменитые постановки - "Люди и страсти", "Варшавская мелодия", "Укрощение строптивой".

Уже два года в кабинете Владимирова работает Юрий Бутусов . Он ничего не меняет в этой комнате. Относится к ней, как к музею. А вот театр главный режиссер хочет в этом году серьезно обновить.

"Будет много спектаклей, студентов наберем, собираем силы, растим мускулы", - говорит художественный руководитель петербургского Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов.