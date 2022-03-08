Рига, , 16:03 — REGNUM За недопущение выхода «конфликта» за пределы Украины ответственны страны Североатлантического альянса. Об этом 8 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, «конфликт» на территории Украины не должен выйти за пределы страны, иначе «будет еще более опасно, разрушительно».

«Ситуация может выйти из-под контроля, — заявил Столтенберг, выступление которого транслировала пресс-служба альянса. — … НАТО значительно усилила свое присутствие на Востоке альянса».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, отметил глава государства.