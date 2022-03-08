Вашингтон, , 15:57 — REGNUM План американских властей в ситуации с Украиной, так как они понимают, что спецоперацию российской армии по защите Донбасса не удастся прекратить, состоит в том, чтобы превратить украинскую территорию в квази-Афганистан. Об этом 6 марта заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Foxnews.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я думаю, план (американских властей) в том, чтобы затягивать бои с расчетом на то, что со временем русских удастся изгнать с Украины. И если российскую армию не удастся изгнать, а я думаю многие понимают, что этого не произойдет, тогда план — полное разрушение Украины путем превращения ее в квази-Афганистан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей.