Пекин, 8 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Китай поставил в другие страны почти 500 тысяч электромобилей в 2021 году. Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

(сс) stux Заправка электромобиля

Точное количество электрических автомобилей, вывезенных из Китая в другие страны в 2021 году, составило 499 573 единицы. Это стало наивысшим показателем среди всех стран мира. В сравнении с 2020 годом экспорт электромобилей из Китая вырос в 2,6 раза.

Второе место по количеству экспортированных электромобилей по итогам прошедшего года заняла Германия, поставившая в другие страны 230 тысяч авто. Экспорт электрокаров из США составил примерно 110 тысяч единиц.

К началу 2022 года на Китай приходится около 60% мирового производства электромобилей. Речь идёт не только о китайских производителях, но и о расположенных в Китае заводах иностранных компаний. В частности, в 2021 году завод американской компании Tesla в Шанхае выпустил около 100 тысяч электромобилей.