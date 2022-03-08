Донецк, , 15:44 — REGNUM Благодаря действиям артиллерии Народной милиции ДНР большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена. Об этом РИА Новости сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

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«Сегодня мы проехали 5 крупных населенных пунктов на южном направлении. Разрушений в результате боевых действий не зафиксировано. Этого удалось достичь благодаря умелым, ювелирным действиям артиллерии ДНР», — сказал он.

Он уточнил, что позиции вооруженных формирований Украины уничтожены точечными ударами. Инфраструктура и жилой фонд не повреждены.