Новосибирск, 8 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Новосибирские врачи исправили 17-летней жительнице Киргизии врождённую дисплазию тазобедренного сустава, из-за чего одна нога была короче другой на 8 сантиметров. Операцию провели в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Операция

«Нельзя назвать это рядовым эндопротезированием сустава. Мышцы в области правого тазобедренного сустава почти отсутствовали, ткани были практически прозрачными, сформировался выраженный остеопороз и, соответственно, костные дефекты, — рассказал врач травматолог-ортопед Олег Голенков. — Операция была технически сложной: мы выбрали для Нелли эндопротез минимального размера и имплантировали его для восстановления нормальной анатомии бедра».

По данным врачей, операция позволила выровнять длину ног — хотя первое время девушке нужнобудет ходить на костылях.