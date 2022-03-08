Ханты-Мансийск, , 15:29 — REGNUM В Югре за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 32,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первым компонентом вакцин от коронавируса в ХМАО привиты 87% от числа граждан, которые могут по желанию сделать прививку. Завершили вакцинацию 83,8% из них.

в Югре показатель коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 54,3%. Среднее значение по России — 56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Югре к 8 марта 2022 года насчитывается 200 145 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 177 439 пациентов, 2429 скончались.

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