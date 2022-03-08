Москва, , 15:22 — REGNUM Расходы бюджетной системы на предоставление выплат российским семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей. Об этом 8 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В соответствии с поручением президента РФ допрасходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми 8−16 лет составят 455 млрд рублей. Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов соцказначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости», — отметил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом.