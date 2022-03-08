Москва, , 15:20 — REGNUM Количество зарегистрированных пользователей российского видеохостинга Rutube выросло в 5,5 раз за последнюю неделю. Об этом представители Rutube сообщили 8 марта агентству ТАСС.

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В компании добавили, что количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. Представители Rutube отметили, что в 2021 году компания улучшила работу сервиса. В частности, специалисты добавили новые функции, улучшили качество работы видеоплеера и пользовательские интерфейсы.

После начала специальной военной операции России на Украине иностранные интернет-платформы начали ограничивать доступ к российским средствам массовой информации. В ответ на эти действия Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к социальным сетям Facebook и Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) заблокировал основный и резервные каналы телеведущего Владимира Соловьёва на этой платформе.

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