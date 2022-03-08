Москва, , 15:41 — REGNUM Всероссийская акция в поддержку российского лидера Владимира Путина, правительства РФ и спецоперации ВС РФ по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей прошла 6 марта по всех крупнейших городах страны. Как сообщает РЕН-ТВ, тысячи автомобилистов выехали на главные проспекты и улицы городов каждого региона РФ, разместив на своих транспортных средствах букву Z и ряд лозунгов — «Zадачу Vыполним!», «Своих не бросаем!», «Zащита!», «Zа победу!», «Zа Путина!».

Видео телеграм-канала «Срочно. Сейчас».

В общей сложности в акции приняло участие свыше 50 тыс. автомобилистов. Автопробеги проведены в таких городах, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Кемерово, Калининград, Симферополь, Иваново, Челябинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Липецк, Владимир, Екатеринбург, Красноярск.

Москва и Московская область показали самые высокие показатели: в столице свыше 2 тыс. автомобилей приняло участие в акции, общая протяженность колонны составила 12 км. Автопробег завершился на Поклонной горе, а ее маршрут пролегал через Можайское шоссе, Новый Арбат, Садовое Кольцо.