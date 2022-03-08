Новосибирск, , 15:14 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 марта, в инфекционные стационары региона из-за коронавируса госпитализировано 2699 пациентов, в том числе 91 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 2147 случаев заражения коронавирусом (всего — 238 453 случая, 8463 человека выздоровели (всего — 175 143 человека), скончались 13 пациентов (всего — 5099 пациентов).

В реанимации находятся 270 человек, на ИВЛ — 48 пациентов.