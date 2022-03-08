Хельсинки, , 15:12 — REGNUM На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, пишет Helsingin Sanomat.

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Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило 7 марта экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тыс. футов, передает РИА Новости.

Авиакомпания, выполняющая рейсы в Савонлинна Transaviabaltica уже 3 дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери сигнала GPS, отмечает издание.

Traficom не смогло пояснить причину помех.