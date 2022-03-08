Астрахань, 8 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Занятия в отдельных школах Астраханской области отменены 9 марта из-за ситуации с отключением электроэнергии, об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин 8 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Учебный процесс решено отменить в ряде школ в Икрянинском и Камызякском районах региона.

«За прошедшие несколько дней МЧС и ПАО «Россети» зафиксировали беспрецедентное количество аварий после шквалистого ветра, который достигал 32 м/с. По информации от присутствующего сегодня на заседании штаба руководителя «Россети-Юг» Бориса Эбзеева: «Это небывалое происшествие в масштабах страны», — написал губернатор в соцсетях 8 марта.

По данным на 8 марта, в Астраханской области работает 221 аварийная бригада, установлено 54 резервных источника электроснабжения мощностью 5,4 МВт. На помощь астраханским энергетикам 8 марта прибудут ещё 300 специалистов. Дополнительные силы перенаправлены в Лиманский и Наримановский районы.

С момента отключения подача электроэнергии восстановлена для 253 тысяч потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ураган прошёл по территории Астраханской области 4 и 5 марта. На утро 8 марта, по данным Минэнерго РФ, без света оставались около 20 тысяч человек. На ряде территорий систему энергоснабжения придётся отстраивать заново.