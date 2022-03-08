В школах Астраханской области отменили занятия из-за последствий урагана
Астрахань, 8 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Занятия в отдельных школах Астраханской области отменены 9 марта из-за ситуации с отключением электроэнергии, об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин 8 марта.
Учебный процесс решено отменить в ряде школ в Икрянинском и Камызякском районах региона.
По данным на 8 марта, в Астраханской области работает 221 аварийная бригада, установлено 54 резервных источника электроснабжения мощностью 5,4 МВт. На помощь астраханским энергетикам 8 марта прибудут ещё 300 специалистов. Дополнительные силы перенаправлены в Лиманский и Наримановский районы.
С момента отключения подача электроэнергии восстановлена для 253 тысяч потребителей.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный ураган прошёл по территории Астраханской области 4 и 5 марта. На утро 8 марта, по данным Минэнерго РФ, без света оставались около 20 тысяч человек. На ряде территорий систему энергоснабжения придётся отстраивать заново.