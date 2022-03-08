Дамаск, 8 марта 2022, 15:03 — REGNUM Тысячи студентов в Хомсе (Сирия) приняли участие в акции в поддержку спецоперации России на Украине,.
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Участники митинга прошлись в центре города, выразив солидарность с действиями России на Украине.
Студенты подняли российские и сирийские флаги и транспаранты со словами поддержки, передает РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».
Планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников