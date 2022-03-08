Москва, 8 марта 2022, 15:00 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином спецоперацию на Украине.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«В связи с выраженной Паролином озабоченностью ситуацией на Украине Лавров изложил принципиальную позицию РФ относительно причин и целей проводимой на Украине военной спецоперации», — отмечается в сообщении МИД РФ.
Стороны выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом и достижение согласия по решению ключевых проблем, лежащих в основе украинского кризиса, в целях его урегулирования.