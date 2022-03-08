Брюссель, 8 марта 2022, 14:56 — REGNUM ЕС осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
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«ЕС осуждает публикацию правительством России 7 марта списка иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия», — сообщил он РИА Новости.
7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия.
В перечень вошли Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, государства — члены ЕС, Албания, Австралия, Гибралтар, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Монако, Микронезия, Лихтенштейн, Республика Корея, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Сан-Марино, США, Черногория, Швейцария, Украина, Япония.
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