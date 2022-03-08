Екатеринбург, 8 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, на которого напала группа иностранцев. Об этом пишут СМИ.

Joe Gratz Суд

По данным Е1.ru, нападавшие были вооружены дубинками. Ему разбили голову. В ответ пострадавший ранил одного из налётчиков ножом.

Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам самих нападавших, мигрант, которого он порезал, якобы не участвовал в драке, а всего лишь разнимал дерущихся.

Подсудимый же настаивает на том, что воспользовался ножом для необходимой обороны. Кстати, по данным издания, пострадавшего от него гражданина ранее осудили за грабёж.