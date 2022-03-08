Тегеран, , 14:51 — REGNUM Иранский космический аппарат «Нур-2» успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Спутник обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

Старт состоялся 8 марта с космодрома вблизи города Имамшехр (Шахруд). Для запуска использовалась трёхступенчатая ракета-носитель «Сафир». Отмечается, что спутник «Нур-2» вышел на расчётную орбиту на высоте около 500 км от Земли.

О запуске первого военного спутника Ирана сообщалось в апреле 2020 года. Космический аппарат «Нур-1» бы размещён на орбите высотой 425 над поверхностью Земли.

Иран создал государственное космическое агентство в 2003 году. Первая попытка запуска собственной ракеты-носителя «Сафир» была предпринята в августе 2008 года. Ирану удалось вывести на околоземную орбиту несколько спутников гражданского назначения и военный спутник «Нур-1».

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