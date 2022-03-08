Кемерово, , 14:48 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 марта, медицинскую помощь получают 11 643 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 604 случая заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 794 человека выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 149 978 случаев заражения коронавирусом, 136 172 человека выздоровели, 2163 пациента скончались.