Москва, , 14:45 — REGNUM Еще свыше 430 тонн гуманитарной помощи жителям республик Донбасса и Украины доставило 8 марта МЧС России. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Гуманитарный конвой МЧС РФ Dnr-online.ru

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«МЧС России доставлено еще более 430 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины», — говорится в сообщении пресс-службы

Также уточняется, что 8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России в составе 25 машин, доставившие жителям Донбасса 220 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, указывается, что с территории Крыма в Каховку Херсонской области Украины прибыла гуманитарная колонна МЧС России из 10 автомобилей, которая доставила порядка 90 тонн груза.

Помимо того, отмечается, что в село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовики МЧС России доставили 121 тонну гуманитарной помощи. При этом добавляется, что в республики Донбасса и на Украину были доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда и бытовая химия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях заподозренных в пророссийских взглядах людей на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд.