Москва, , 14:31 — REGNUM Власти Литвы полностью зачистили информационное пространство, так как, возможно, к чему-то готовятся. Такое мнение 7 марта выказал специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем телеграм-канале.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Литве что-то планируется — полностью зачистили информационное пространство. Под полную цензуру попали все, кто может хоть чуть-чуть усомниться в правильности действий властей республики, сообщают мне литовские активисты», — написал он в своем сообщении.

Также он указал на то, что газетам Laisvas Laikraštis, Karštas komentaras, Respublika и Vakaro žinios, каковые просто невозможно заподозрить в любви к России, отказано в распространении через торговые сети и по подписке через почту

Кроме того, Стефанов отметил, что интернет-издания в Литве после блокировки стали лишать доменных имён, чтобы они не могли ничего публиковать в интернете, и привел их полный список: ekspertai. eu, pressjazz. tv, kazimierasjuraitis. lt, laisvaslaikrastis. lt, bukimevieningi. lt, musutv. lt, minfo. lt, komentaras. lt, ldiena. lt (и все клоны этого сайта) а также — sputniknews. lt, baltnews. lt и другие.

«Оппозиционеры уверены, что тотальная цензура нужна для чего-то очень важного, что должна сделать Литва или Запад в ближайшие дни», — заключает он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что количество военных Североатлантического альянса в республике выросло до 3 тысяч и продолжит расти.