Москва, , 14:27 — REGNUM Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что новое пособие на детей 8−16 лет смогут получить родители более 5 млн детей.

Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля.

Как отметили в министерстве, выплата будет назначаться по принципам соцказначейства — в большинстве случаев родителям достаточно подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (это порядка 6150 рублей на ребенка). Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума.

Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.