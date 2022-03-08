Париж, , 14:22 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон (лидер левой партии «Непокоренная Франция») призвал Париж покинуть НАТО. Об этом он написал в Twitter, назвав Североатлантический альянс «бесполезной организацией».

Как пишет Global Times, в общей сложности трое из 5-ти кандидатов во французские лидеры ставят под сомнения деятельность НАТО.

Помимо Меланшона, это Марин Ле Пен и Эрик Земмур.

Издание отмечает, что выход республики может негативно сказаться на будущем НАТО, так как Франция является единственной ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН в рамках ЕС.

Global Times подчеркивает, что выход любой страны из альянса серьезно подорвет его «стратегический авторитет».