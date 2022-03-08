8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Российский президент Владимир Путин анонсировал новые выплаты для семей с невысокими доходами, а в Минтруда РФ тут же разъяснения дали: кто может рассчитывать и на какую сумму. Обсуждение в соцсетях.

Светлана Шаповалова, , 14:59 — REGNUM Предложение российского президента Владимира Путина установить с 1 апреля выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом в соцсетях встретили с воодушевлением. Особенно после того, как узнали, что семьи имеют право претендовать на пособие, размер которого составит 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в регионе. Люди говорят, что забота государства в такое непростое время — дорогого стоит. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

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«Видя, что испытали граждане Украины от действий националистов, еда, тепло и мирная крыша над головой — самое главное», — считает Юрий Малевин.

«Я вот работаю, и у меня официалка МРОТ. Благодаря выплатам стало легче. Стала в отпуск детей возить по другим городам России. Сильно далеко пока не ездим, но детям очень нравится», — поделилась N.

«Вот это реально хороший подарок к 8 марта, и хорошо что до 16 лет выплаты сделали, а то в прошлый раз только до 7 были, а тут прям всех уважили», — считает Герман Данилович.

«Спасибо нашей власти. Даже если и не большая помощь — это хорошо», — отмечает Александра Михайлова.

«Люди в разную ситуацию попасть могут… в этом случае одна надежда на государство», — соглашается Вера Истонова.

«Наконец-то решили помочь всем, а не только одиноким или с алиментами. Уже не одна моя знакомая, чтобы получить пособие, разводилась и подавала на алименты. Абсурд какой-то, можно подумать, что в полной семье не может быть низких доходов, не дотягивающих до прожиточного минимума. Поддерживаю полностью!» — написала Юлия Липпа.

«Здорово, что продолжается поддержка семей с детьми. Это важно, особенно в такое непростое время. Даже небольшая выплата говорит много, о том, что государство с заботой и любовью относится к нашему будущему — к детям», — считает Сергей Завойский.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Не обошлось и без недовольств, но по этому поводу приведём мнение Елены Прудовой:

«Дорогие дамы, вы со своими мужьями сами решаете, сколько детей будет в вашей семье, и, соответственно, должны думать заранее, в каких условиях вы живёте, в однушке или в коттедже, кто работает, сколько получает, ходите вы пешком или на машине. В общем, о том, сколько детей вы действительно сможете обеспечить самостоятельно, а не на деньги от государства. А то у многих проскальзывает нотка недовольства своим положением сейчас. Никто не виноват из окружающих, что вы живёте в не очень условиях, и у вас дети и муж добытчик один. Лет 15 назад вообще никаких не было пособий! И жили как-то, рассчитывая на свои силы», — рассуждает Елена Прудова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что семьи с невысокими доходами начнут получать выплаты на детей 8−16 лет, заявил российский президент Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта. Мера начнёт действовать с 1 апреля, первые выплаты придут семьям уже в мае 2022 года. По словам российского лидера, государство будет делать всё необходимое для того, чтобы поддерживать детей, так как это одно из его приоритетных направлений.

Позднее в правительстве подтвердили, что размер выплаты на детей от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

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