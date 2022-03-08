Москва, , 14:15 — REGNUM Размер выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет, о которой ранее рассказал президент России Владимир Путин, составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей. Об этом 8 марта сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в эфире «России 24».

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе», — сказал он.

При этом Котяков пояснил, что из-за того, что эти суммы варьируются, размер такой выплаты будет составлять от 6 тыс. до 12 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем видеообращении к женщинам по поводу Международного женского дня президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты на детей в возрасте 8−16 лет для семей с низким доходом.