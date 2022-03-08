Москва, , 14:15 — REGNUM На складе на востоке Москвы найдены тела четырех рабочих, организована доследственная проверка. Об этом 8 марта сообщила старший помощник руководителя главка СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В бытовом помещении обнаружены тела 4-х рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно смерть рабочих наступила из-за неосторожного использования оборудования для отопления помещения.

Назначены экспертизы.

Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному АО Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка.