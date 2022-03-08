Москва, , 14:10 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях заподозренных в пророссийских взглядах людей на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд.

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По ее словам, «один только Дом профсоюзов в Одессе стал символом человеконенавистнической идеологии украинских экстремистов».

«У ООН есть данные о том, что на контролируемых правительством Украины территориях не избивали, а убивали людей, заподозренных в пророссийских взглядах, много лет подряд», — написала она в Telegram-канале.

«Эти данные РФ регулярно передавала представителям Всемирной Организации», — пишет она.

Ранее глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет заявила, что располагает сведениями об избиениях на контролируемых Киевом территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах.