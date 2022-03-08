Москва, , 13:53 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из России. Об этом 8 марта говорится в сообщении СК РФ.

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Ранее Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине.

«Председатель СК РФ поручил ГСУ СК РФ организовать расследование происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — отмечается в сообщении.

Накануне в Дублине грузовик протаранил ворота посольства РФ. При этом инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции.

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