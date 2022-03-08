Волгоград, 8 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Снегопад обрушился на Волгоград 8 марта. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

Как уточнили в мэрии, за несколько часов на дороги в областном центре нанесено около 150 тонн пескосоляной смеси.

«С учетом прогноза погоды работы во всех районах Волгограда продолжатся в течение дня. В уборке дорог задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием и другая специализированная техника», — уточнили в мэрии.

Автомобилистов просят не оставлять личный транспорт на обочинах проезжей части, чтобы не мешать уборке снега.

Сейчас в Волгограде температура воздуха составляет около нуля градусов. Осадки, по прогнозу, сохранятся 8 и 9 марта.