Екатеринбург, 8 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области поможет семье детского писателя Владислава Крапивина в создании памятника на его могиле. Об этом 8 марта сообщил ТАСС заместитель губернатора области Павел Креков.

Kremlin.ru Владислав Крапивин

Креков добавил, что также рассматривается вопрос о присвоении имени писателя одной из улиц в Екатеринбурге. Увековечивание памяти писателя будет проводиться в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге 1 сентября 2020 года в возрасте 81 года. Он похоронен на Широкореченском кладбище.

Плодотворная творческая деятельность Крапивина началась с публикации в 1962 году первой книги «Рейс «Ориона». Вышедшее в 2017 году собрание сочинений писателя состоит из 50 томов.