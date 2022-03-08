Курган, , 13:46 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 51 человек, выписались по выздоровлению 1036. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего за сутки выявлено 608 заражённых коронавирусом курганец, на 45 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 8 марта выявлено 93 454 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 255 человек, скончались 1248 пациентов (на девять человек больше, чем днём ранее).

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