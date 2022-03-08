Москва, , 13:42 — REGNUM Посол Ирландии в Москве вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине. Об этом 8 марта говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

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«8 марта в МИД России вызван посол Ирландии в Москве Брайн МакЭлдафф. Послу заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства РФ в Дублине, в ходе которого грузовиком совершен таран въездных ворот российской дипмиссии», — отмечается в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине.

Накануне в Дублине грузовик протаранил ворота посольства РФ. При этом инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции.

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