Волгоград, 8 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Для Волгоградской области на 2022 год выделено 1100 квот на бесплатное проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, столкнувшихся со сложностями при зачатии ребёнка. Об этом сообщили в пресс-служб правительства Волгоградской области.

Новорожденные

В 2021 году благодаря современным репродуктивным технологиям на свет в Волгоградской области появились 337 детей, в том числе 29 двоен и одна тройня. С начала 2022 года в волгоградских клиниках провели уже около ста процедур экстракорпорального оплодотворения.

В прошлом году в региональные центры охраны здоровья семьи для решения репродуктивных проблем обратились 936 волгоградских супружеских пар, из них 310 направлены для проведения ЭКО.