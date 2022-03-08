Донецк, 8 марта 2022, 13:39 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в ДНР, выпустив 10 мин снарядом 120 мм. Об этом 8 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:40 — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 11:00 — н.п. Зайцево — н.п. Гольмовский: выпущено 5 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении.
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