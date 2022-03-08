Владимир, , 13:35 — REGNUM Ночные ограничения движения будут вводиться на участках трассы М-7 «Волга» в районе города Владимира в марте в связи со строительными работами, сообщило ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Трасса Rosavtodor.ru

Как уточняется, на 169 км федеральной автодороги М-7 «Волга» ведутся работы по строительству путепровода будущей платной автомагистрали М-12. В целях безопасного проведения работ по монтажу балок пролетных строений вводятся технологические окна с перерывом движения по М-7 «Волга», каждое протяженностью около 40 минут.

Ограничения движения, по графику, планируется вводить 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 и 27 марта. Технологические окна будут действовать в периоды 23:00 — 23:40, 1:00 — 1:40, 3:00 — 3:40, 5:00 — 5:40.

Автомобилистам предлагают выбирать пути объезда — через Собинку, Коняево, Улыбышево с выездами на М-7 на 156-м (Лакинск) км и 185-м км (обход Владимира).