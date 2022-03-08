Салехард, , 13:28 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 8 марта за сутки госпитализировано 25 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 374 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Выздоровели за сутки 973 ямальцев. Заразились коронавирусом 493 человек — на 264 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 24 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 марта зарегистрировано 130 970 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 973 человек, 1016 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки госпитализировали 11 человек с COVID-19