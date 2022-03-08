Владимир, , 13:28 — REGNUM Руководитель строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве со средствами участников долевого строительства, арестован 7 марта по решению суда во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно версии следствия, директор стройфирмы обвиняется в том, что в 2016—2017 годах организовал

заключение договоров долевого строительства многоквартирного жилого дома на сумму более 87,5 миллионов рублей. При этом ни возможности, ни намерений завершить стройку, как считают следователи, обвиняемый не имел.

Сам бизнесмен свою вину отрицает. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.