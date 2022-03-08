Иркутск, , 13:23 — REGNUM С начала 2022 года на территории Иркутской области зарегистрировано 973 пожара, на которых погибли 48 человек, из них четверо несовершеннолетних, травмированы — 44, спасены — 224. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В минувшие сутки, 7 марта в регионе произошло 18 пожаров (многоквартирный жилой дом — 3, жилой дом — 1, садовый дом — 1, баня — 2, хозяйственные постройки — 2, неэксплуатируемое строение — 4, мусор — 2, автомобиль — 3). Погибших, травмированных, спасенных нет, эвакуировано 15 человек.

«В связи с ростом гибели людей на пожарах организован комплекс профилактических мероприятий по стабилизации оперативной обстановки на территории Иркутской области. В настоящее время в регионе проводится месячник пожарной безопасности», — пояснили спасатели.

Как сообщалоИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены ростом числа пожаров с гибелью людей: только за февраль 2022 года в регионе случилось 392 возгорания, это на 58 случаев больше, чем в феврале 2021 года.

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